Kasımpaşa 4-0 Başakşehir / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Beşiktaş'ın Karabükspor yenildiği haftada liderlik fırsatını kaçırdı ve 42 puanda kaldı. Ev sahibi takım ise puanını 24 yaparak derin bir nefes aldı.

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