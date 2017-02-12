Kasımpaşa 4-0 Başakşehir / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti. Maçtaki gol perdesini 11’de Titi açtı: 1-0. 13’te Adem Büyük farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82’de Turgut Doğan’ın pasında hareketlenen Eduok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 88’de Casto skoru belirledi: 4-0.
Bu sonucun ardından Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Beşiktaş’ın Karabükspor yenildiği haftada liderlik fırsatını kaçırdı ve 42 puanda kaldı. Ev sahibi takım puanını 24 yaparak derin bir nefes aldı. Ligin 21. haftasında turuncu lacivertli ekip, Gaziantepspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kemal Özdeş’in öğrencileri Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sadiku’nun arka direğe aşırttığı topu Adem Büyük kale sahası içine gönderdi. Titi’nin dokunduğu top filelere gitti. 1-0.
13. dakikada Eduok'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Adem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.
42. dakikada Eren'in sol kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Mossoro’nun kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
49. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ramazan topu çeldi.
63. dakikada Abdullah'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem’in şutunda top üstten auta çıktı.
74. dakikada Turgut Doğan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Veysel'in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
82. dakikada Turgut Doğan'ın sol kanattan ortasında arka direkte Eduok, topu ağlara gönderdi. 3-0.
88. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Castro sağ kanattan uzun bir koşu yaparak ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0.