Kemal Özdeş: Oyun standardımız oturdu

Medipol Başakşehir’i 4-0 mağlup eden Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, kendi sahalarında daha iyi oynadıklarını ve belli bir oyun standardı yakaladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde ağırladığı Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, “Bugün her iki takım için de zordu. Beşiktaş kaybettikten sonra Başakşehir kazansa lider olacaklardı. Biz de iyi oyunumuzu puanlarla süslemek istiyorduk. Maçta top hem bizde hem de rakipteyken iyi oynayan oyuncularımı kutlarım. Kamuoyunun takdirini kazanmış bir takımı böyle farklı bir skorla mağlup etmek kolay değil. Oyun standardımız oturdu. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Her geçen gün taraftar desteği de artarak devam ediyor. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Medipol Başakşehir'e de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.