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KASIMPAŞA
12 Şubat 2017 13:32
KASIMPAŞA
4 - 0
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
MAÇ ÖZETİ
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Kemal Özdeş: Oyun standardımız oturdu

Medipol Başakşehir’i 4-0 mağlup eden Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, kendi sahalarında daha iyi oynadıklarını ve belli bir oyun standardı yakaladıklarını söyledi.
16:2812 Şubat 2017
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Kemal Özdeş: Oyun standardımız oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde ağırladığı Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, “Bugün her iki takım için de zordu. Beşiktaş kaybettikten sonra Başakşehir kazansa lider olacaklardı. Biz de iyi oyunumuzu puanlarla süslemek istiyorduk. Maçta top hem bizde hem de rakipteyken iyi oynayan oyuncularımı kutlarım. Kamuoyunun takdirini kazanmış bir takımı böyle farklı bir skorla mağlup etmek kolay değil. Oyun standardımız oturdu. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Her geçen gün taraftar desteği de artarak devam ediyor. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Medipol Başakşehir'e de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Başakşehir Kasımpaşa Kemal Özdeş spor toto süper lig
Son güncelleme: 16:31 | 12.02.2017
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