MASTÖB’den Evkur Yeni Malatyaspor’a İstanbul’da tribün desteği

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı'nın zemininin bozuk olmasından dolayı Vodafone Arena'da karşılaştığı Denizlispor'u taraftarının da büyük desteği ile 3-1 yendi.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nin (MASTÖB) günler öncesinde özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan MASTÖB üyelerinin ve Malatyalıların Beşiktaş Vodafone Arena’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor maçına gelmesi için başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. MASTÖB Genel Merkez, MASTÖB Gençlik ve Kadın Kolları, MASTÖB Esenler Şubesi, MASTÖB Anadolu Yakası Şubesi, MASTÖB Ankara ve MASTÖB Malatya Şubesi Yeni Malatyaspor – Denizlispor maçı öncesi taraftarları Vodafone Arena’ya çekmek için günler öncesinde organize olarak takımlarını yalnız bırakmadılar. Özellikle Marmara, Trakya Bölgesi ve çevre illerde yaşayan Malatyalılar maça büyük ilgi gösterdi.

MASTÖB'lü ve Malatyalı taraftarlar maçın Cumartesi ve saat 13.00'da oynanmış olmasının sıkıntısını yaşadıklarını belirterek, buna rağmen İstanbul'da yaşayan Malatyalıların takımlarını yalnız bırakmadığını söylediler. Bazı taraftarlar Passolig ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bir sonraki İstanbul'da oynanacak iç saha maçında yaşanan sıkıntısının giderilmesini ve yetkililerin bu konuya acil çözüm bulmaları gerektiğini ifade ettiler.