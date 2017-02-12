Osman Özköylü: Maçın hakeminden utanıyorum

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kaybettikleri Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada maçın hakemine tepki göstererek, "Verdiği kararlar nedeniyle maçı hakeminden utanıyorum" dedi.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Samsunspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Osman Özköylü müsabakayı değerlendirdi.

Maç öncesi ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu futbolcularla konuştuklarını belirten Özköylü, “Deniz seviyesinden sıfır rakımda bin 300 metreye geliyorsunuz. Zor bir durum. bizim çalıştığımız ortam farklı, Sivasspor’un çalıştığı ortam farklı. Onlar bu iklime, bu havaya çok alışkınlar. Bunun sıkıntı olabileceğini konuştuk ve ona göre planımızı yaptık. İlk 25 dakika biraz da kendi hatamızdan çok geriye yaslandık. O sırada Sivasspor’un baskısına maruz kaldık. Ama yine de çok önemli bir pozisyon vermedik. Baskı var gibi göründü ama tehlikeli olabilecek bir pozisyon vermedik. Biz de özellikle 30’uncu dakikadan sonra oyuna hakim olduk, daha çok pozisyona girdik, daha iyi oynadık. Maçın genelinde ilk 25 dakikayı çıkarıyorum. Daha iyi oynayan bizdik. Konuştuğumuz bir şey vardı söyledim, oyunculara da anlattım. Tek gol atma şansları kenardan gelen toplar, kenardan orta yaptırmayacağız dedik. Kenardan pozisyon vermeyeceğiz. İçeride adam paylaşımını iyi yapacağız dedik. Maalesef burada hata yaptık. Bugünkü maçta oyuncularımın yaptığı tek hata buydu. Bunun dışında oynanan oyundan mücadeleden çok memnunum. Onlarla gurur duyuyorum. Çünkü biz daha 20 günlük bir takımız. Sivasspor takımı 8 aydır bir arada çalışıyor. 8 aydır birbirini tanıyan şu anda ligde iyi bir yerde olan moralli bir takım. Biz bu 20 günlük takımla oyunun 60 dakikası çok daha iyi oynadık. Maçta 1-1’den sonra kazanabilecek pozisyonları da bulduk. Orada son final paslarını yapamadık. Yediğimiz ikinci gol bizim için talihsizlikti. Ahmet Burak’ın sakatlanıp çıkması oradaki dengeyi bozdu. Yaptırmayalım dediğimiz ortalardan rakibe gol attırmış olduk. Sonuca üzülüyorum. Harcadığımız enerjinin karşılığı bu olmamalıydı. En kötü beraberlik alabilirdik buradan” dedi.

“Hakemlik buysa yazıklar olsun”

Oyuncularını tebrik ettiğini ancak maçın hakeminden utandığını söyleyen Özköylü, “Maçın hakemi de Aydınlı ben de Aydınlı’yım. Sahada bizi katletmek için her şeyi yaptı. Vermediği penaltılar, vermediği sarı kartlar, bize karşı göstermiş olduğu kartlar, verdiği fauller… İnanılmaz kötü bir yönetim gösterdi. Ahmet Burak’ın faulune tehlikeli bir yerde olmadığı halde sarı kart veriyor. Kone’ye tehlikeli bölgede faul yapılıyor, sarı kart vermiyor. Eğer hakemlik buysa yazıklar olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde zayıf her zaman ezilir”

Hakemin maçı neden kötü yönetmiş olabileceğinin sorulması üzerine Özköylü, “Hakem buradaki atmosferden etkilenmiş olabilir. Sivasspor’un şampiyonluğa oynamasından etkilenmiş olabilir. Bizim durumumuzdan etkilenmiş olabilir. Zayıf her zaman ezilir, bizim ülkemizde maalesef böyle. Her zaman düşene bir tekme de sen vur. Eğer hakem olacaksa cesur olsun. Bana diyor ki ‘Görmemiş olabilirim, hata yapmış olabilirim’ böyle bir mazeret yok kardeşim. Sen benim emeğimi ‘göremedim’ diyerek yok edemezsin” ifadesini kullandı.