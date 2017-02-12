Rıdvan Dilmen: ‘ O zaman Ünal Aysal devam etseydi’

Galatasaray'ın kendi evinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçı ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Galatasaraylı futbolcuların para almakta sıkıntı yaşadığını iddia eden Dilmen, " O zaman Ünal Aysal devam etseydi" diye konuştu.

NTVspor’da yayınlanan programda konuşan Dilmen’in en çok dikkat çeken tespitleri şu şekilde :

“Yine kafa golü, her hafta kafayla bir gol yer mi bir takım? Galatasaray devamlı aynı golü yiyor. Muslera da iki direğe adam koymalı. Avrupa’dan biri gelse maçı seyretse, sarı-kırmızı formalı takımı Galatasaray sanabilir.”

“Haftanın en karlısı kim? Bence Beşiktaş. İlk 5 takımdaki takımlar ne yaptı? Sergen hoca ile birlikte Kayserispor devre arası transfer dönemini iyi değerlendirmiş. Tabanca gibi takım yapmışalar. Teknik direktörün elinin değdiğini gördük. Maçı çok daha erken koparabilirlerdi.

“Sergen hoca ile birlikte Kayserispor devre arası transfer dönemini iyi değerlendirmiş. Tabanca gibi takım yapmışalar. Teknik direktörün elinin değdiğini gördük. Maçı çok daha erken koparabilirlerdi. Galatasaray’ın fizik gücü iyi değil. Top rakipteyken, ligin en kötü takımlarından birisi.”

FUTBOLCULAR PARASINI ALAMIYOR

“Bu sezon ligde 70 puanın üzerinde bir tek Beşiktaş bitirecek gibi görünüyor. Sneijder, Bruma, Muslera hepsi Ünal Aysal döneminde alındı. Dursun Özbek kimleri aldı? Cenk Gönen, Ahmet Çalık falan alındı.”

“Galatasaray’ın borcu var. Futbolcuların aylardır para almadığını biliyoruz. En son Umut geçmiş dönemden parasını istiyor. Önceki yönetim de benzer şeyleri yapabilirdi. O zaman Ünal Aysal devam etseydi.”

“6-0 kazandığın maçta hangi ikiliyle oynadın? Selçuk-Josue. Sen Galatasaray’sın. Hücum yaparak defans yaparsın.Josue nerede.İkinci yarıda çıkar stoperlerden birisini, gerekirse koy De Jong’u stopere, al Josue’yi. De Jong ve Tolga Ciğerci, Hasan Şaş hocanın dediği gibi topu rakip kaleye elle zor götürürler.”