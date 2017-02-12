Sait Karafırtınalar: Başarı tesadüf değil

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig’de 5-2’lik Ümraniyespor galibiyetinin ardından haftaya lider başlayan Eskişehirspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek iki maçta 10 gol atıp 6 puan toplayan Manisaspor 14 hafta sonra düşme hattından çıkarken, teknik direktör Sait Karafırtınalar, elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Son 11 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olduklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Kaybetmemeyi öğrendik. Yavaş yavaş kazanmayı da öğreniyoruz. Bundan sonra alacağımız her galibiyet, bizi yukarılara çıkaracak” şeklinde konuştu.

Liderlik koltuğunda oturan Eskişehirspor gibi bir rakibi deplasmanda 5 gol atarak yenmenin düşme potasındaki bir takım için inanılmaz bir sonuç olduğunu sözlerine ekleyen Karafırtınalar, Bu galibiyet için öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Yüreklerini ortaya koyup, canlarını dişlerine takarak mücadele ettiler. Ligde çıkışa geçtik ancak uzun vadeli hesaplar yapmak istemiyoruz. Maç maç bakarak yol alacağız. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ederken, bizi alkışlarla uğurlayan Eskişehir seyircisine de teşekkür ediyorum” dedi.

YENİLER UÇURDU

Manisaspor’un ara transferde renklerine bağladığı futbolcular, takımın görüntüsünü tepeden tırnağa değiştirdi. Özellikle Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan Odabaşı sergiledikleri futbol, attıkları ve attırdıkları gollerle siyah beyazlı ekibin lokomotifi oldu. Son Eskişehir deplasmanında İsmail Haktan 2 gol 1 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, diğer 3 golden 2’sini de yeni transferler Ufuk Budak ve Billal Sebaihi kaydetti. Ara transferde alınan futbolculardan 5’i ilk 11’de forma giyerken 4’ü yedek soyundu, bunlardan 3’ü de sonradan oyuna dahil oldu.

ESKİŞEHİRSPOR’A GEÇİT YOK

TFF 1’inci Lig’de Eskişehirspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek liderlikten indiren Manisaspor, sezon başında teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın ligin ilk maçından önce istifa etmesiyle krize giren, yeni transferlerine kademeli olarak lisans çıkarabilen siyah beyazlı ekip, 3’üncü haftada Manisa’da oynanan müsabakada 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmemiş, Eneramo ve Mertan’ın golleriyle 3-3’lük beraberliği yakalayıp, sahadan 1 puanla ayrılmıştı.