Sivasspor 2-1 Samsunspor / Maç özeti

Sahasında Samsunspor ile karşılaşan Sivasspor, zorlandığı maçta galip gelerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Sivasspor sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Sivasspor böylece lider Eskişehirspor’un 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Yıldırım

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Cebe, Hasan, İbrahim Öztürk, Ziya, Hakan Arslan, Yiğit (Kerim dk. 76) Gökhan (Leandro dk.46) Emre, Burhan (Gekas dk. 69) Ergin

Samsunspor: Furkan (Tom dk. 67), Ndiaye, Hasan Kılıç, Abdulkerim, Vedat, Ahmet Burak, (Mustafa dk.78) Erkam, Brands (Murat dk. 63), Kenan, Göksu, Kone

Goller: Ergin (dk. 47), Leandro (dk. 83) (Sivasspor), Ndiaye (dk. 58) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ziya, Emre (Sivasspor), Erkam, Ahmet Burak (Samsunpor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sol kanattan Emre’nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ergin’in şutunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Vedat’ın şutu kaleci Ali Şaşal’dan döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

GOOOOL! 47. dakikada sağ kanattan Burhan’ın ceza sahasına yerden ortasında arka direkte düzgün bir vuruş yapan Ergin, topu filelerle buluşturdu. 1-0

GOOOOL! 58. dakikada Vedat’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ndiaye’nin şutunda top ağlara gitti. 1-1

GOOOOL! 83. dakikada sol kanattan Emre’nin ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Leandro meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1