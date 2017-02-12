Sow daha ne yapsın?

Bursaspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe'de 22'de penaltıda ağları sarsan Sow, son 11 maçta 9 kez fileleri havalandırıp 2 de asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

Cezalı Van Persie’nin yokluğunda Bursa deplasmanında sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu olan Sow görevini yerini getirdi ancak Fenerbahçe kazanamadı. Lens ve Aatif ile birlikte forvet hattında da görev yapan Senegalli yıldız, 22’de beyaz noktaya giderek topu ağlara gönderdi, kurtardığı penaltılarla ünlü olan Bursa kalecisi Harun’u çaresiz bıraktı.

11 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı son 11 maçta 9 kez fileleri havalandırıp 2 de asist yapan Moussa Sow, 11 gole katkı sağladı. Sarı laciverli ekip, Süper Lig’de bu sezon kazandığı 7 penaltının 6’sını gole çevirmeyi başardı. Kanarya’da tek değerlendirilemeyen penaltıyı ligde oynayan Başakşehir karşısında Fernandao kaçırmıştı.