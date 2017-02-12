TFF’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket!

TFF'nin internet sitesindeki Bursaspor-Fenerbahçe maçının başlama saati olarak 19:03 yazması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarından büyük tepki çeken bu detay sonrası TFF açıklama yapmak zorunda kaldı.

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında oynanan Bursaspor – Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde herkesi şaşırtan bir görüntü vardı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde Spor Toto Süper Lig 20. haftasında oynanan Bursaspor – Fenerbahçe maçının başlama saati 19:00 değil, 19:03 olarak girildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde bundan önce oynanan maçlar geç başlamasına rağmen resmi sitede başlama saatleri genellikle daha önceden belirlenen zaman dilimi olarak girilirken, Bursaspor – Fenerbahçe maçının 19:03 olarak girilmesine özellikle sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş’ın kuruluş yılının 1903 olması sebebiyle bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

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Bunun yanı sıra yine Bursaspor – Fenerbahçe maçının 3 dakika geç başlamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde maçın başlama saatinin 19:03 olarak girildiği belirtildi. Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisine neden olan olaya, sarı-lacivertli takımın başkan adaylarından Hulusi Belgü de resmi Twitter hesabından paylaştığı “Federasyon sanırım dalga geçiyor” sözleri ile eleştirdi.

TFF’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran bu ayrıntı ile ilgili TFF, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

“Spor Toto Süper Lig’de oynanan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, müsabakanın başlama saati ile ilgili bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atılmıştır.

Karşılaşmalar oynandıktan sonra resmi internet sitemizde yer alan müsabaka başlama saatleri, hakem raporuna göre karşılaşmanın başladığı saat baz alınarak değişmektedir. Dolayısıyla karşılaşmanın hakemi kendi saatine göre; maç sonu hakem raporunda başlama saatini düzenlemekte ve rapordaki maç başlama saati ile diğer bilgiler de internet sitemize buna göre yansımaktadır.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması da maçın hakeminin saatine göre 3 dakika geç başlamış ve maç sonu hakem raporunda da maçın başlama saati buna istinaden 19.03 olarak revize edilmiştir.

Bu durumla ilgili benzer örnekler de geçmişte yaşanmıştır. Hakem raporlarına göre geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 5 maç, diğer tüm profesyonel, amatör ve akademi liglerinde de 76 olmak üzere toplam 81 maç, hakem saatine göre açıklandığı saatten geç başlamış ve buna göre maç sonu hakem raporu tarafından maçın o anki başlama saati belirtilmiştir.

İçinde bulunduğumuz 2016-17 sezonunda ise tüm liglerde hakem raporuna göre önceden açıklandığı saate göre geç başlayan maç sayısı 47’dir. Bu müsabakaların başlama saatleri de hakem raporunun ardından revize edilmiş ve resmi internet sitemize buna göre yansımıştır.”