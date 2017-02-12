Tolunay Kafkas: Onlara yürekten inanıyorum

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarı rüzgarla da mücadele ettiklerini belirterek, alınan 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'u ilk yarıda Mustafa Yumlu'nun kafasından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, önemli bir 3 puan kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Oyunu iki bölümde değerlendirecek olursak, ilk bölümde oldukça iyi bir Akhisar Belediyespor takımı vardı. Baskı yaptık, alanı daralttık. Mustafa Yumlu ve Olcan'ın takıma katılması bize önemli katkı sağladı. İkinci yarı rüzgarla mücadele ettik. Böyle bir maçta alınan 3 puan bizim için önemli. İkinci yarıda 3 maç oynadık ve alınan 4 puanımız var. Rakiplerimize karşı kazanmak veya kaybetmek bizim için çok önemliydi. Galatasaray travmasından sonra oyuncularım ayağa kalkmasını bildi. Az pozisyon üretiyoruz. Maç gitti geldi. 2. golü bulmamız gerekiyordu. 2. golü bulabilseydik çok rahatlayacaktık. Galibiyetten dolayı oyuncularımı sonsuz tebrik ediyorum. Onlara yürekten inanıyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

İkinci yarıda savunma ağırlıklı oynamaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Kafkas, “Rüzgar çok fala gelince oyuncular da ister istemez öyle oynadı. Bizim gibi takımlar oyunun bütünün oynama konusunda sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.