Adana Demirspor’dan 4 gollü galibiyet

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor’u 4-1 mağlup etti. Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi takım aldığı galibiyet sonrasında 26 puana yükselirken, konuk takım 22 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada kaleci Emrullah ile karşı karşıya kalan Mehmet Erdem’in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
14. dakikada Leroy'un sağ kanattan ortasında kaleciden dönen topa gelişine vuran Sercan Kaya topu ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada Servan'ın sert ortasında ceza sahası içinde Pote'nin volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
48. dakikada Gökhan'ın yakın mesafesinden sert şutunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.
62. dakikada ceza sahası içinde kaleci Emrullah, Sanchez'i düşürünce hakem Çağatay Şahan penaltı noktasını gösterdi ve Emrullah'a direkt kırmızı kartını gösterdi. Muhammet Reis’in kullandığı penaltı atışında kaleci Zülküf topu kurtardı.
65. dakikada Muhammet Reis’in kaleyi yaklaşık 25 metreden sert şutunda top filelerle buluştu. 2-1
74. dakikada orta sahada topu kapan Leroy, uzak mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
84. dakikada Alican'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote’nin sert şutunda top ağlara gitti. 4-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Çağatay Şahan, Mehmet Kısal, İbrahim Çağlar Uyarcan
Adana Demirspor: Emrullah, Servan, Tufan, Pote (Berat dk. 88), Sercan, Onur, Oğuzhan, Raspopovic, Berkay (Alican dk. 68), Tiago Zülküf dk. 61), Leroy
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowak, Rıza, Murat (Tevfik dk. 72), Gökhan, Muhammet, Mehmet, Wadji (Ramazan dk. 79), Erhan, Özgür (Ekigho dk. 46), Ahmet, Sanchez
Goller: Sercan (dk. 14), Pote (dk. 42), Leroy (dk. 74) (Adana Demirspor), Muhammet (dk. 65) (Büyükşehir Gaziantepspor)
Kırmızı kartlar: Emrullah (dk. 57) (Adana Demirspor) Muhammet (dk. 80) (Büyükşehir Gaziantepspor)
Sarı kart: Sercan (Adana Demirspor)