Advocaat sert çıktı: Böyle oynarsanız gasp ederler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor beraberliği sonrasında soyunma odasında oyuncularına kükredi.

Ligde Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dirk Advocaat çok sinirlendi. Öğrencilerine soyunma odasında patlayan Hollandalı çalıştırıcı, “Kendi ellerimizle maçı rakibimize verdik. Oyunda hız ve tempo yoktu. Topu 1-2 pasla ayağınızdan çıkarmak ve pas yapmak yerine topu alıp yürümeye ve koşmaya başladınız. Bu sonuç hiç ama hiç iyi olmadı” dedi. “Tempoyu ve oyun hızını arttırmamız gerekirken yavaş ve ağır kaldınız” diyerek konuşmasını sürdüren tecrübeli teknik adam, “Hücuma çıkarken paslarda ağır kaldınız, yavaş hareket ettiniz. Farkı arttıracak golü bulamadığınız takdirde böyle bir hakem çıkar puanı gasp eder. Siz üzerinize düşeni yapmalısınız. İkinci golü atıp maçı erken bitirebilirdik ama bunu başaramadınız” ifadelerini kullandı.

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“HAKKIMIZI YEDİLER”

Fenerbahçe’de oyuncular ise, Bursaspor maçı sonrasında penaltı pozisyonunun görüntüsünü defalarca izledi. Futbolcular, hakem kararlarında çifte standart yaşadıklarını belirterek “Birçok kez hakkımız yenildi. Bizi engellemek için her şeyi yapıyorlar. Böyle penaltı nasıl verilebilir, anlayamıyoruz. Bu sezon bariz hakem hataları nedeniyle birçok puan kaybettik, şampiyonluk yarışının dışına itildik” dedi.