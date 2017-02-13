Akhisar’da moraller yüksek

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulan Akhisar Belediyespor’da moraller yükseldi.

Son iki maçta alınan galibiyetler ile Galatasaray mağlubiyetinin kötü bir kaza olduğunu gösterdiklerini ifade eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas, bir sonraki hafta oynayacakları Beşiktaş maçına odaklandıklarını ifade etti.

Öte yandan apandis ameliyatı sonrası durumunda iyileşme gören Daniel Larsson'un, son idmanda sol orta parmağı kırıldığı ve yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Çaykur Rizespor maçında yaşadığı bir çarpışma sonucu dizinden sakatlanarak oyun dışı kalan Custodio'nun ise MR çekiminin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından 1 günlük izin kullanacak ve yarın saat 17.00'da Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

Çaykur Rizespor galibiyeti ile takımın moral ve motivasyonunun tavan yaptığını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, ligde çok önemli bir 3 puan alarak takımın özgüveninin arttığını, aynı zamanda maç boyunca takıma destek veren taraftarlara da teşekkür ettiğini bildirdi.