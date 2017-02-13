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Aleix Vidal sezonu kapattı

İspanya La Liga'da Barcelona'nın farklı Alaves galibiyetinde ayak bileğinden sakatlanan Aleix Vidal sezonu kapadı.
12:5413 Şubat 2017
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Aleix Vidal sezonu kapattı

Barcelona’da Aleix Vidal şoku yaşanıyor. İspanyol savunmacının ayak bileğindeki kırık yüzünden sahalardan 5 ay uzak kalacağı belirlendi. Barça’nın Alaves karşısında aldığı 6-0’lık müthiş galibiyette sakatlanan başarılı futbolcu, sezonu kapattı.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, oyunlarından yoksun kalacağını belirterek, “Onun sakatlığından hem kendisi için hem de takım için üzüntü duyduk. Üzücü bir durum. Umarım çabukça iyileşir. Bu tür durumlarda oyuncularla aynı hissi paylaşıyorum.” diye konuştu.

Vidal’in yokluğunda sağ bek olarak Sergi Roberto’nun görev yapması bekleniyor.

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aleix vidal barcelona
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