Ali Gültiken’den video hakem uygulamasına destek

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen spor söyleşisine moderatör olarak katılan Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, video hakem uygulamasına olumlu baktığını söyledi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu İbrahim Toraman, Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen spor söyleşisine katıldı. Moderatörlüğünü Ali Gültiken’in yaptığı söyleşide Gültiken ile birlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın eski kaptanı Toraman, futbolcu olma hayali kuran gençlere tavsiyelerde bulundu. Futbolu bırakmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Toraman, “Antrenör olarak, teknik adam olarak yoluma devam etmek istiyorum” dedi.

Video hakem uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu Ali Gültiken ise, “Video hakem uygulamasına ben olumlu bakıyorum. Fakat tabi Türkiye'de uygulanış şekli itibari ile onu da ne noktaya getiririz onu bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. Çünkü video hakem teknolojisi denilen olay, olay sıcakken özellikle sonuca etkin eden kararlarda dışarıdaki hakemin olayı tekrardan karar değiştirtmesi olarak da söyleyebiliriz ama şimdi biz bu kadar çok sarı kartları, kırmızı kartları çizgiyi geçti-geçmedi, her pozisyonu tartışır noktaya getirirsek video hakem uygulamasını da nasıl uygularız o da benim açımdan da bir soru işareti. Zaman içerisinde bu uygulamayı göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kararımdan dolayı da pişman değilim”

Futbolu bıraktığı için pişman olmadığını belirten İbrahim Toraman, “Ben 33-34 yaşımda futbolu bıraktım. Daha da oynayabilirim açıkçası ama yaşadığımız olaylar birtakım sakatlıklar beni o noktaya getirdi. Uzun yıllar üst seviyede futbol oynadığım için başka bir takımda oynamak da bana biraz zor geldi. En yukarıda, Beşiktaş'ta futbolu bırakmak için karar aldım, bu kararımdan dolayı da pişman değilim. Biz 15-20 yıl boyunca profesyonel futbol oynadık. Önümüzde artık teknik adamlık var. Antrenörlük var. İşimiz, uzmanlık alanımız bu. Buradan birçok şey öğrendik. İnşallah bu öğrendiklerimizi ilerleyen vakitte sizlerin arasından da çıkacak genç arkadaşlarımızı eğiterek inşallah bir faydamız olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Teknik adam olarak yoluma devam etmek istiyorum”

Kendisini beden eğitimi öğretmeninin keşfettiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Toraman, “Teneffüste top oynarken beni amatör takıma götürmek istedi, mesela. Ben de ailemden izin alarak amatör takıma başlamış oldum. Yaklaşık 15-20 yıla yakındır futbolun içerisindeyiz. Çok şey öğrendik tabi ki. Başımızdan çok olaylar geçti, çok tecrübe edindik. Şimdi artık ben de kendi tecrübemle tespitler yaparak çok iyi oyuncular olduğunu görüyorum. Bunları işte Türk futboluna kazandırmak veya kendi tecrübemizi bunlara aktarmak adına antrenör olarak, teknik adam olarak yoluma devam etmek istiyorum” dedi.