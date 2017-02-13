Ali Şafak Öztürk: Ömür boyu yasak getireceksin, alacaksın, içeri atacaksın

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Yan localardan da ön taraftan da geldi taraftarlar, saldırdılar. Fiziksel olarak saldırıya uğradık. 10-15 kişi civarında. Kim olduğu belli, bu insanları dışlamadan olmaz. Ömür boyu yasak getireceksin, alacaksın içeri atacaksın. Adam fiziksel saldırıyor çocuklar eşlerimiz var" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atiker Konyaspor maçı sonrası karşılaşmayı izledikleri locada yaşananları anlattı. Antalyaspor’un yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla saldırıya uğradıklarını aktaran Öztürk, Atiker Konyaspor taraftarı yaklaşık 15 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradıklarını söyledi. Kendilerine saldıran taraftara ceza alıp almayacakları konusunu merakla beklediğini dile getiren Öztürk, “Deplasmana gidiyorsunuz, kin var, nefret var. Bunun olması için en başta bir neden yok. Konyaspor başkanı da iyi niyetli, ama böyle konularda dikkatli olunması lazım. Ben çok merak ediyorum. Orada kimin saldırdığı belli. O insanlar ne ceza alacaklar. Özellikle bekliyorlar, taraftar çıktı, sonra saldırı oldu. Konyaspor yönetimi, buradaki emniyet teşkilatı ne yapacak ben bunu merak ediyorum” diye konuştu.

‘FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADIK’

Statlarda güzel atmosferin yaşanması için Antalyasporlu yöneticilerin eşleri ve çocuklarıyla maçlara gittiğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

“Takım muhteşem özverili oynadı. Futbolu geçiyorsun, olmaması gereken şeyler bunlar. Türk futbolunda ne yanlış diyorsak, şu Avrupa’nın herhangi bir yerinde oluyor mu, olmuyor. Bunu başlatacak, tetikleyecek bir reaksiyon da yok. Yan localardan da ön taraftan da geldi taraftarlar saldırdılar. Fiziksel olarak saldırıya uğradık. 10-15 kişi civarında. Kim olduğu belli bu insanları dışlamadan olmaz. Ömür boyu yasak getireceksin, alacaksın, içeri atacaksın. Adam fiziksel saldırıyor, çocuklar eşlerimiz var.”

‘ANAMIZA, BABAMIZA SÖYLENMEYEN KALMADI’

Atiker Konyaspor taraftarının tahrik sonucu bu tepkiyi gösterip göstermediği yönündeki soruya Özturk, “Nasıl tahrik olabilir. Zaten anamıza, babamıza söylenmeyen kalmadı. Küfür edilince geriliyorsun, geri duruyorsun. Yönetim kurulumuz hep geride durdu, ama fiziksel olarak saldırıldı. Tahrik varsa öbür taraftan var. Orada kendimize ayrılmış bölüm var ve taciz ediliyorsun. Sözle de fiziksel olarak da taciz var. Bunlar çok yanlış” dedi.

‘HAKEM FACİASI’

Öztürk, maçın hakemi Serkan Çınar’ın yönetimine tepkisini ise ‘Hakem faciası yaşandı’ sözleriyle dile getirdi. Hakem kararlarının konuşulmasını yanlış gördüğü için bu konularda konuşmamaya dikkat ettiğini anlatan Öztürk, “Tamamen kontrol dışı kararlar oldu. Bakıyorsunuz 3 önemli karar var. 2 kırmızı kart 1 de penaltı var. Penaltı penaltı değil. Öyle saçma sapan penaltı yok zaten. Charles’in pozisyonunda ikinci sarı kart. Çıkmış oyundan top. Biz tribünden gördük, o kadar yakından görünmüyor mu? Çıkan topu içerde düşünüyorlar, sonra devam ediyor. Chico’nun reaksiyonu var, sarı kartla cezalandırdı. Hakem durumu süzebilmeli. Sportif ortamda maçın ağırlığının altından kalkması lazım. Ciddi reaksiyon olmadığında oyunun gidişatını düşünmesi lazım. Hakem faciası ayrı bir durum ama bugün saldırıya uğramamız skandal bir durum” dedi.

KONYASPOR BAŞKANI ŞAN: TEK TARAFLI DEĞİLDİR

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da yaşanan olaylar hakkında şunları söyledi:

“Ne olduysa tek taraflı değildir, bu olaylar. Ben tam vakıf değilim. Maç öncesinde yöneticilerle yemek yedik. Her şey çok güzeldi. Taraftarlarla nasıl bir şeye girildi, bilmiyorum. Sonra yönetici locasına gittiğimizde olay sona ermek üzereydi. Bir taraftarla başkan niye kavga yapar. Localar kapısı kilitlenebilen, tamamen etrafı izole bir yer. Tek taraflı, taraftarla yüz göz olursan, sonucu da bu dur. İstenmeyen olaylar. Biz sürekli bundan kaçınalım istiyoruz. Niye sen o işin içindesin, önce onu sorgulamak lazım.”

TARAFTAR BU ÖFKELİDİR

Maç sonrası başkanların açıklama yapmaması için görüşmeler yaptıklarını anlatan Şan, “Nasıl bir saldırıya uğranmış, her tarafı kilitlenebilen izole bir yer. Eğer sen çıkıp taraftar üzerine gittiysen taraftar bu, öfkelidir. Maç sonunda bu tür şeyleri engellemek kendi elimizde olması lazım. Biz Konya olarak sürekli yapıcı, ılımlı, barıştırıcı davranıyoruz. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz, ama görüyorum ki deplasman yasağını yine uygulamak lazım” diye konuştu.