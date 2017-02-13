Alpay Özalan, Eskişehirspor’dan resmen ayrıldı

Eskişehirspor, teknik direktör Alpay Özalan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı yapan Eskişehirspor, son 2 haftada 1 puan toplayıp ve son olarak Manisaspor’a 5-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekibin resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan'ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek fesh edilmiştir. Sayın Özalan'a ve Yardımcı Hocalarımıza, Sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz.“