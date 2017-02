Antalyaspor Konyaspor’dan özür bekliyor

Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Atiker Konyaspor maçı sonrası yaşanan saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bora Terzioğlu, Konyaspor yönetiminden özür ve olayları tespit etmelerini istediklerini söyledi. Terzioğlu, saldırı anına ait fotoğrafları da basın mensuplarına gösterdi.

Atiker Konyaspor maçı sonrası, Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyelerinin eşleri ve çocuklarının bulunduğu 106 ve 107 numaralı localara bir kısım Atiker Konyaspor taraftarının fiili saldırısı olduğunu ifade eden Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, “Bizler Antalyaspor yönetimine geldikten sonra 'özü spor olan' faaliyetlerde hep birlik beraberlik hoşgörü iyi ilişkiler kurma yönünde çaba sarf ettik. Bu anlamda ilimize gelen tüm takım yöneticileri ile dostluk ortamı oluşturmak adına bir araya gelme fırsatları yaratmaya çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda deplasman maçlarımıza da çoğu kez ailelerimizle birlikte katılarak, özü spor olan faaliyetlere toplumun her kesiminin yeniden birlikte katılması anlamında katkı koymak istedik. Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde de her iki ilin sayın valilerinin girişimi ile yönetici, taraftar temsilcileri bir araya gelerek her iki takımın taraftarlarının dostça centilmence birlikte maç seyretmesi için atılan adımların içinde yer aldık” dedi.

“Soruşturma sürecinin başlatılmasını bekliyoruz”

Maç öncesi takım otobüsünün kamp yaptığı otel önünde taşlandığını ifade eden Terzioğlu, “Takım otobüsümüzün oyuncularımızı stada götürürken taşlanması, bazı araçların camlarının kırılması ve maç öncesi taraftarlar arasında münferit birkaç olay dışında olay yaşanmaması sevindirici ve önümüzdeki yıllar için umut verici olmuştur. Ne var ki, maç sonrası misafir takım yöneticileri olarak bulunduğumuz locaya yapılan fiziki müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Başkanımız Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerimiz maç sona erdikten, hakem ve oyuncular soyunma odalarına girdikten ve hatta ev sahibi takım taraftarlarının da büyük ölçüde stadı terk etmelerinden sonra, takımızı destekleyen taraftarlarımızı alkışladıkları sırada önce küfürle başlayan, ardından ayrılan locaya fiilen girilmesi ile gelişen fiziki saldırıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu olayı başlatan kişiler ile Atiker Konyaspor'a gönül veren centilmence takımlarını destekleyen sporseverleri asla aynı kefeye koymayız. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin emniyet kuvvetlerince tespit edilmesi ve soruşturma sürecinin başlatılmasını bekliyoruz, konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Fiili ve fiziki saldırı söz konusudur”

Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine yapılan fiili saldırının son derece açık olduğunu söyleyen Terzioğlu, konunun sorumlularını tespit etmek yerine Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü’nün fiili saldırıyı görmediğini söylemesini talihsiz olarak niteledi. Terzioğlu, “Konyaspor basın sözcüsünün ‘Antalyaspor başkanı ile görüştük o da saldırı olmadığını ifade etti’ açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyor ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Antalyaspor yönetimi olarak göreve geldiğimiz süreden itibaren basın açıklamalarımızda hep gündemde yer alan olayların üzerinden zaman geçmesini bekledik ve açıklamalarımızı sağduyu ön planda olmak üzere samimi ve yapıcı eleştiriler üzerinden gerçekleştirdik. Fiili ve fiziki saldırı söz konusudur. Saldırıya uğramış bir başkan ve yönetim kurulu vardır. Başkanımızın maç sonrası açıklamaları zamansal anlamda son derece doğal ve yerindedir. Bizler Atiker Konyaspor başkan ve yönetiminden geçmiş olsun, misafirimizdiniz sizle gereği gibi ilgilenemedik, koruma önlemlerinin alınmasında yetersiz kaldık açıklaması beklerken, ‘Olaylar tek taraflı değildir, taraftarla nasıl bir diyaloğa girdiler bilemem, taraftarla başkan niye kavga eder, taraftarla yüzgöz olursanız olacağı budur, siz niye bu işin içindesiniz sorgulamak lazım' gibi cümleleri duyduk ve adeta şok olduk. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz sizin önceden belirlediğiniz loca da maç seyretmiştir. Açıklamalarınızı hayretle karşıladığımızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konyaspor'dan özür ve saldırıyı yapanları tespit etmesini bekliyoruz”

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın açıklamalarının ve düşüncelerinin gerçek düşünceleri olmadığını kabul etmek istediklerini belirten bora Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atiker Konyaspor olarak sizden açıkçası özür ve olaya karışanların bir an önce tespit edilmesi anlamında somut adımlar bekliyoruz. Olayın tasvip edilecek yanı yoktur. Atiker Konyaspor kulübü de olayları mutlaka kınamalıdır. Biz dün olduğu bugün de futbol konuşmak istiyoruz. Hakem hatalarını, idari memnuniyetsizlikleri konuşmak istemiyoruz. Boşalan tribünlerin yeniden dolmasını, genç yaşlı, kadın, çocuk herkesin tribünde yer almasını istiyoruz.”

“Hem idari hem 6222 kanununa göre hukuki işlem yapacağız”

Hem idari olarak hem 6222 çerçevesinde sorumlular hakkında hukuki girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Bora Terzioğlu, “Elimizde görüntülerin tamamı var. Doğrudan yönetim kurulu üyelerinin yaşadığı bir durum var. Orada korumasız kişilerde vardı. Locanın kilitli olduğunu söylüyor ama o locadan girerken olan bir kilit. Gösterdiğimiz fotoğraflardan da görülüyor ki tribünden içeri giriliyor. Kale arkasında bulunan 20-30 kişilik bizim bulunduğumuz alana gelmeye çalıştılar. Ama onlar emniyet güçleri tarafından engellendi. Biz şöyle değerlendiriyoruz. Atiker Konyaspor olayların hemen sonrasında bizim yanımıza geldiler. Olayları gördükleri için bu tip olayları çıkaranları temizlenmesi, daha seyri hoş güzel futbol konuşulması için onlardan sorumlular tespit etmelerini bekliyoruz. Bu olayı başlatan birkaç kişiydi. Yöneticilerimiz kişileri tespit edebiliyorlar” dedi.

Terzioğlu, “Olayın olduğu yer sadece Antalyaspor yönetim kurulu üyelerinin olduğu bir yerdi. Bazı duyumlarımıza göre saldıranların yaka kartları, akredite kartlarının olduğu yönünde. Bu zaten tespit edilecek” açıklamasını yaptı.

“Serkan Çınar Süper Lig sınıfında değil”

Maçın hakemi Serkan Çınar'ın da Süper Lig maçı yönetecek hakem sınıfında olmadığını dile getiren Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, “Bu maçın hakemi bu sınıfta değil. Biz çok net karşı tribünden topun dışarı çıktığını görüyoruz. Hakem bunu görmüyor. Gerginlik ve çalınan penaltı var. Sonrasında çıkarılan kırmızı kartlar. Biz yine de çok iyi mücadele ettik. Mücadelemizden bir şey kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Hayaller kurduk. Bunları kaybetmemek için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Antalya kamuoyu 4 ve 5'inciliği düşünmeye başladı. Günün birinde bu hayallerimizi başaracağız. Hakem konuşmayalım dememizin sebebi oyunu konuşmak” şeklinde konuştu.