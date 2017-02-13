Beşiktaş’ta şampiyonluk yemini

Beşiktaş futbolcuları, Karabük dönüşü biraraya geldikleri yemekte sezon sonu üçüncü yıldız için ant içti. Kaptan Oğuzhan’ın inanç dolu konuşması alkışlanırken, bu tablo karşısında duygulanan Güneş “İşte takım ruhu” dedi.

Kupa derbisinin olumsuz etkisiyle lig yarışında yara alan Beşiktaş, ‘Geçici türbülans' olarak gördüğü bu kötü dönemi atlatabilmek için saha dışında da çare arıyor. 2-1 kaybedilen Karabük deplasmanından çok keyifsiz dönen siyah-beyazlı ekip, tesislerdeki yemekte bir araya gelerek şampiyonluk sözü verdi. Moral motivasyon organizasyonunda konuşma yapan Kaptan Oğuzhan, takım arkadaşlarına “Geçen sezon stadımız yokken sürgünde şampiyon olduk. Yine ipi göğüsleyeceğiz” diye seslendi.

Şenol Güneş`te Jorge Jesus etkisi Kontrollü kişiliğiyle bilinen Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, son dönemdeki agresif halleriyle bambaşka bir görüntü çiziyor. Bu şaşırtan değişimin sebebinin Jorge Jesus olduğu iddia edildi. İlgili Haberi Oku

‘HELAL OLSUN SİZE'

Ligin en iyi takımı olduklarını vurgulayan Ozzie, eleştirilere artık kulak tıkayıp, sadece üçüncü yıldıza ve Avrupa'ya odaklanmaları gerektiğini belirtti. Genç kaptanı alkışlayarak onaylayan futbolcular, lig zaferine olan güçlü inançlarını hep birlikte şampiyonluk andı içerek pekiştirdi. Öğrencilerinin kenetlenme sözünü gözyaşlarını zor tutarak izleyen Teknik Direktör Şenol Güneş ise bu duygusal tablo karşısında “İşte takım ruhu budur. Helal olsun size” ifadesini kullandı.