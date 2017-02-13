Darüşşafaka Doğuş, Gaziantep’te zorlandı ama…

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Gaziantep Basketbol'u 89-85 mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 18. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u son saniyeye kadar çekişmeli giden maçta 85-89 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Daçka'da Wanamaker 22 sayı ve 11 asistle double-double yaptı.

Maça Gaziantep Cherry, Rautins, Altan, Haislip ve Jefferson; Darüşşafaka Doğuş ise Wanamaker, Bertans, Anderson, Clyburn, Zizic ilk beşiyle başladı. Daçka üst üste top kayıpları yapınca bir türlü hücum ritmini bulamadı. Buna karşılık ev sahibi içeriden Jefferson, dışarıdan da Rautins'le sayılar bulup ilk çeyreği 25-20 önde geçti. İkinci çeyreğe savunmayı sertleştirerek başlayan Daçka hücumda da 7-2'lik bir seriyle 14. dakikada skoru 27-27'de eşitledi. Gaziantep yeniden yüksek yüzdeli 3'lükleri bularak 17. dakikada 39-34'lük bir avantaj elde etti ve devreyi 48-47 önde kapadı.

WANAMAKER-ZIZIC İŞBİRLİĞİ

İkinci yarıya Wanamaker'ın asistleri ve Zizic'in sayılarıyla başlayan Daçka Anderson'ın art arda iki üçlüğüyle de 26. dakikada 6 sayılık bir fark yakaladı: 54-60. Gaziantep Basketbol kısa sürede toparlanıp öne geçse de kaptan Ender'in üçlüğüyle Daçka son çeyreğe 67-69 önde girdi.Son çeyrekte Darüşafaka Doğuş skor üstünlüğünü elinde tuttu ve bitime dört dakika kala farkı yeniden 6 sayıya çıkardı: 76-82. Ancak ev sahibi teslim olmadı ve bitime 1 dakika 6 saniye kala Rautins'in üçlüğüyle skoru eşitledi: 85-85. 59 saniye kala Wanamaker'ın orta mesafe şutu Daçka'yı 85-87 öne geçirdi. Bitime 3 saniye kala turnikesi çemberden sakip çıkınca Daçka deplasmandan 85-89'luk galibiyetle döndü.

Salon: Şahinbey Spor Salonu

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Gaziantep Basketbol: Rautins 24, Altan Erol, Ruzic, Jefferson 23, Cherry 9, Denmon 11, Balazic 5, Haislip 11, Alper 2

Darüşşafaka Doğuş: Ender 5, Birkan 7, Wanamaker 22, Clyburn 5, Okben, Moerman 2, Furkan 4, Anderson 13, Zızıc 19, Bertans 12

1. Periyot: 25-20 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 48-47 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. Periyot: 67-69 (Darüşşafaka doğuş Lehine)

5 faul alan: Birkan (Darüşşafaka doğuş)