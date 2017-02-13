Denizlispor’da futbolculara uyarı

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda mağlup olup 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaparak yenilgiyi değerlendirecek.

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, yenilgiden çok oynanan futbolun ve futbolcularının tavrının gelecek için endişe verici olduğunu belirterek, futbolcular ve teknik heyetin uyarılacağını söyledi. Oynanan futboldan memnun olmadığını belirten Urkay, “Çok kötüydük. Bazı futbolcuların bireyselliği ve egoları yenilginin sebebi oldu. Rakibimiz çok iyi futbol oynamadı ama yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler.

Futbolda ciddiyeti elden bırakırsan, rehavete kapılırsan yenilgi kaçınılmaz. Bazı futbolcular bireysel oyunun ve kendi egosunun peşinde koşuyor. Bu deplasmanda kendi oyun modelimizin de dışına çıktık. Takımı ciddi anlamda uyaracağız” diye konuştu. Urkay, yenilgi nedeniyle ceza verilmeyeceğini söyledi.