Diabang Dialiba golle geri döndü

Evkur Yeni Malatyaspor’un Senegalli futbolcusu Diabang Dialiba, TFF 1. Lig’de attığı 11 golle gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor.

Sakatlığından dolayı ligin 19. haftasındaki Samsunspor maçında takımını yalnız bırakan Dialiba, 20. haftada oynanan ve 3-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sona eren müsabakanın açılış golüne imza attı. Sakatlığının ardından yeşil sahalara golle dönen Dialiba takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

TAKIMIN SKOR YÜKÜ ONUN OMUZLARINDA

TFF 1. Lig'de geride kalan 20 haftada rakip ağları 11 kez sarsan ‘Buba' lakaplı Boubacar Dialiba, takımının skor yüküne de önemli katkı sundu. Sezon başında Polonya'nın Cracowia Krakow takımından bonservis bedeli olmadan transfer edilen Senegalli oyuncu, TFF 1. Lig'de forma giydiği 17 müsabakada 11 gol kaydederek şampiyonluk mücadelesi veren takımına hayati puanlar kazandırdı.

Hafta sonu Vodafone Arena’da oynanan Denizlispor müsabakasında takımı adına kritik bir gole imza atarak, 3 puanda önemli rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında 12'şer golü bulunan Göztepeli Adıs Jahovic ve Bolusporlu Rydellromano Poepon'un ardından 11 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Takımıyla 17 lig maçına ilk 11’de başlayan Dialiba, toplamda bin 400 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Attığı gollerde fırsatçılığını ön plana çıkaran futbolcu, Mersin İdmanyurdu (2), Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor (2), Ümraniyespor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Denizlispor karşılaşmalarını boş geçmeyerek, takımının kazandığı 37 puanda önemli rol oynadı.