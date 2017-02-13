Dursun Özbek’ten istifa açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor mağlubiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türk Telekom Arena'da kaybedilen 3 puan ve takımın durumuna ilişkin konuşan Özbek, "Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuş değildir" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı kaçıran Cimbom’da sular durulmuyor. Taraftarlar yenilginin ardından yönetimi istifaya davet etti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüp ile TEMSA arasındaki 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

“Lig maratonu uzun bir iş. Ortasında bir yerdeyiz. Bir hafta önceki durum bir hafta sonra değişebiliyor. Uzun maratonda sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Ligimiz yüksek bir seviyeye geldi. Her takım, her takımı yenebiliyor. Üzücü bir gündü bizim için ama bunu telafi etmek lazım. Galatasaray şampiyonluktan kopmuş değil. Hatalar olabilir ama bu hiçbir zaman başarıya odaklı isteğimizi köreltmez, eksiltmez. Buradan tüm taraftarımıza camiamıza bunu söylüyorum. Her zamankinden daha fazla şampiyonluk istiyoruz. Dünkü maçın etkisini üzerimizden atmak istiyoruz. Yönetim Kurulu da böyle düşünüyor. Dolayısıyla kimsenin farklı düşüncelere sahip olmasını istemiyorum.”

Galatasaray yeni otobüsüne kavuştu Galatasaray, TEMSA'yla yaptığı 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının ardından yeni otobüsüne kavuştu. TT Arena'da yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından, otobüsün teslimi yapıldı. İlgili Haberi Oku

“Sonucun Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sporcularımızı, camiamız kenetlenmeye davet ediyorum. Yönetimin herhangi bir isim üzerinde böyle bir görüşmesi yok. Yönetim dışında oluşturulmuş haberler. Tek bir amacımız var. Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluğu. Sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. Rakiplerimizin puan kaybıyla beraber 1 hafta öncesiyle 1 hafta sonrası arasında puan olarak hiçbir fark yok. Büyük bir şans olacaktı galip gelmek ama spor tarihinde bu tip olayların yeri çok fazla. Bu yüzden biz şampiyonluk yarışını en önde bitirebilmek için ne yapmamız gerektiği konusunda hiçbir zaman yılgınlığa düşmememiz.”­

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