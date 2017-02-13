Efsanevi gerizekâlılıklar serisi

Kayseri 17. sırada küme düşmemek için çırpınan bir ekip. Devre arasında Sergen ve toplama transfer hamleleri ile bir silkiniş içinde. Sistemi oturmuş organize bir takım değil. Silkelensen dağılır ama kim silkeleyecek, bu G.Saray ile mümkün değil.

Puan tahtasında şampiyonluk şansın var. Tüm rakiplerin puan yitirmiş. Bu maçı kazanmak için daha motive edici bir unsur bulunamaz.

Selçuk ve Sneijder'ın yokluğunda G.Saray'ın dümensiz gemi misali akıntıya kapılan, içi boş bir takım olduğu ortaya çıktı. Bu acemi ve beceriksiz sürüsüne G.Saray yılda 65 milyon Euro ödüyor. Burada önemli bir gerizekâlılık var? Nedenini çözemiyorum ben!

Yasin, Bruma ve Rodriques gibi bu lig standartları için oldukça efektif kanat oyuncuları ile Riekerink ekibini sahaya sürdü. Bu üçlüden iki kanadı kullanmasını beklersiniz doğal olarak. Bruma Sneijder rolünde sola yakın oynuyor, Yasin ve Rodrigues ısrarla solda kalmak için birbirini marke ediyor. Sağ tarafta Sabri tek başına. Selçuk ve Sneijder yokluğunda saha içi organizasyon sıfır.

Ve gerizekâlık halkasında, sezon boyu yediğin yan top golün tekrarını 2 kez Kayseri'den yiyorsun. Oluşturulan, hani bu da kaçar mı denecek pozisyon yok.

Riekerink Bey sonra devreye giriyor, 2. yarıya Sinan Gümüş ve Eren'le başlıyor. Takım daha da dağılıyor. Kayseri'nin tehlikeli kontratakları var, Galatasaray toplama takım görünümünde. Riekerink'ten bir hamle daha, Sabri çıkıyor Josue giriyor; Semih Kaya sağ beke, De Jong stopere. Burada kahkaha atmak gerek ama ayıp olur; bir kez daha pes diyorum. 0-2 gerideki Galatasaray'ın 2. yarıda, 17. sıradaki toplama Kayseri karşısında dağılmış hali kabullenilecek gibi değil. Öyleyse yıkıl Riekerink Bye!