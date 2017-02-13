El Kabir ilk maçında golünü attı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kalan Antalyaspor’da Mustafa El Kabir ilk maçında golle tanıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Fas asıllı Hollandalı oyuncu Mustafa El Kabir ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

Devre arası transfer döneminde Japonya'nın Sagan Tosu takımından transfer edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezonki ilk maçı olan Konyaspor maçında takımının tek golünü atma başarısı gösterdi.

Mustafa El Kabir, Atiker Konyaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Antalyaspor'un çektiği 6 şuttan kaleyi bulan tek şutun sahibi oldu. 52 kez topla buluşan 28 yaşındaki başarılı oyuncu, 2 orta yaparken, 4 şut çekti.

Mustafa El Kabir, Türkiye’de en son 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği forması giydiği dönemde Kasımpaşa ile oynanan ve başkent ekibinin 5-2 üstünlüğü ile sona eren maçta gol atma başarısı göstermişti. El Kabir, Kasımpaşa maçında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.