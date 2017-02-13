Erdal Kılıçaslan: Puanla dönmek istiyoruz

Osmanlıspor'un tecrübeli oyuncusu Erdal Kılıçaslan, Olympiakos ile deplasmanda çok zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyleyerek, "Çok büyük bir baskı altında oynayacağız. Biz oraya teslim olmaya gitmeyeceğiz. Muhakkak puanla dönmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü Karaiskakis Stadyumu’nda TSİ 21:00’de Olympiakos ile karşılaşacak olan Osmanlıspor’un takım kaptanları, takımın motivasyonu ve antrenmanlar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

“Teslim olmaya gitmeyeceğiz”

Olympiakos deplasmanına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanlarından Erdal Kılıçaslan, “İlk maçı orada oynayacağımız için çok zor bir mücadele olacağını biliyoruz. Olympiakos zaten lider ve inanılmaz taraftar kitlesi olduğunu da biliyoruz. Çok büyük bir baskı altında oynayacağız. Biz oraya teslim olmaya gitmeyeceğiz. Muhakkak puanla dönmek istiyoruz. Kötü bir gidişatımız var ama buna dur demeyi de bilmemiz lazım. İnşallah bu da Olympiakos maçında olacak. Orada olduğu gibi bizde de çok iyi futbolcular var. Bu bakımdan hiçbir çekincemiz yok” şeklinde konuştu.

“Rakibimizi iyi analiz ediyoruz”

Beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladıklarını ifade eden Numan Çürüksu ise, “Son 32’ye kaldık. Gerçekçi olacak olursak bu beklentilerin üzerinde oldu fakat bunu başardık. İyi konsantre olduk, iyi çalıştık ve buralara kadar geldik. Bundan sonrasını da devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz, iyi çalışıyoruz ve deplasmanda oynayacağımız maçtan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Sezon boyunca inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Zaman zaman 3 kulvarda yarıştık. Çok uzun ve geniş bir maç periyodumuz var. Ligdeki kötü gidişatımızın da düzeleceğine inanıyorum. Olympiakos maçında farklı bir konsantrasyon olacak ve olumlu bir şekilde döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, rövanş mücadelesini ise 23 Şubat Perşembe günü Ankara’da oynayacak.