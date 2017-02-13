Eskişehir’de bisiklet turu

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Bisiklet Takımı Esbike sporcuları, dondurucu soğuklardan korunarak spor yapmak için Eskişehirspor'un yeni stadını seçti.

Havaların soğuması şüphesiz bisiklet sporcularını olumsuz yönde etkiliyor. Fakat bisikletliler, bu sorunun da üstesinden gelmeyi başardılar.

Bir araya gelen Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Bisiklet Takımı Esbike sporcusu 7 kişi, Eskişehirspor’un yeni stadında tur attılar. Özellikle stadın altında bulunan kapalı otopark, bisikletliler için geniş bir alan ve sıcak bir ortam sundu.

Grup üyeleri yaptıkları açıklamada ise, “Bisiklet sporu zorlu ve özveri isteyen bir spor. Eskişehir’de soğuk havalar etkin. Güneş yüzünü gösterse de, ayaz ve kuru soğuk bisiklet sporcularını olumsuz yönde etkiliyor. Vücudun ısınmasına fırsat vermiyor ve hasta olmamak için ne kadar sıkı giyinsek de üşüyoruz. Giydiğimiz giysiler de hareketimizi kısıtlıyor. Böyle günlerde ya kapalı alanda trainer dediğimiz sabit makaralarda antrenman yapıyoruz ya da bugün yaptığımız gibi yeni stadyum altında yer alan spor salonu ve otoparkı kullanıyoruz. Yıldız ve genç kategorilerinde sporcularla çalışmalarımızı bu alanda sürdürüyoruz. Veledrom maalesef Eskişehir’de yok, biz de bu büyük alanı bisiklet binilebilir olması ve sıcak olması nedeniyle tercih ettik. Antrenmanlara ara vermemek adına güzel bir çözüm oldu. Hem çocuklar üşümüyor hem de güvenli, sıcak alanda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz” dediler.