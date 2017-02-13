Fenerbahçe’yi bu kez Krasnodar kurtaracak!

Fenerbahçe, sürpriz puan kayıplarının ardından aldığı galibiyetlerin bir yenisini Krasnodar karşısında gerçekleştirmek istiyor.

Taraftarlar arasında ve kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen “Fenerbahçeli oyuncular maç mı seçiyor, bazı maçlara konsantre olamıyorlar” görüşü bu sezon da sık sık boy gösteriyor. Fenerbahçeli futbolcuların “Bu maçı nasılsa alırız” duygusuyla çıktığı maçlarda sürprizlerle karşılaşmaları bunun bir kanıtı… Ligin alt sıralarındaki takımlara puan kaybeden Fenerbahçe zorlu deplasmanlarda tam tersi bir grafik çiziyor. Örnek olarak evinde Aytemiz Alanyaspor’a puan kaptıran Fenerbahçe, çekindiği Konya deplasmanından 3 puanla dönüyor. 3 hafta önce ligde Adanaspor ile sahasında berabere kalan Fenerbahçe 1 hafta sonra lider Başakşehir’i deviriyor. 2 hafta önce Kayserispor’dan 4 gol yiyen Fenerbahçe 1 hafta sonra çıktığı Vodafone Arena’da Beşiktaş’ı kupadan eliyor.

Son olarak Bursaspor karşısında daha maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen ve rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçe, önemli bir haftada 2 puanı elinden kaçırıyor. Futbolcuların 10 kişi kalan rakibi karşısında rehavete kapılması, önde oynarken farkı artıramayıp gol pozisyonlarında bencillikler yapması ve kenar yönetimde Advocaat’ın müdahalede geç kalması bu sonu hazırladı. Fenerbahçe’nin karşısında şimdi iyi bir fırsat daha var. Puan kayıpları yaşadığı dönemlerde kritik bir maçı alarak geçmişi hemen unutturan Fenerbahçe şimdi Krasnodar maçına odaklandı. Tökezlediği haftalarda imdadına ya bir derbi maç ya da Avrupa maçı fırsatı çıkan sarı-lacivertli takımın 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Avrupa Kupası maçını kazanarak avantaj ve moral kazanmak istiyor.