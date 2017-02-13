Ferudun Tankut’tan Almanya çıkarması

Bir dizi etkinlik için Almanya’ya giden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, merkezi Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yer alan Karabük-Yeniceliler Derneği’ni ziyaret etti.

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Avrupa'daki Karabüklülerle gurur duyduğunu ifade ederek, gurbetçilere yakın şehirlerde Kardemir Karabüksrpor'un gelecek yıl kamp yapacağı müjdesini verdi. Karabük – Yeniceliler Dernek lokalinde konuşan Tankut, “Karabükspor Lig'de başarılı bir şekilde yol alıyor. Son maçta elde ettiğimiz galibiyet bize moral oldu. İleriki dönemlerde Kardemir Karabükspor'un yurt dışındaki vatandaşlarımız ile buluşabilmesi adına çalışmalarımız var. Bu konuda Almanya'da araştırmalar yapıyoruz. Duisburg – Dortmund Bölgeleri arasında bir kamp yeri arıyoruz. Böylece, Kardemir Karabükspor sevdalısı vatandaşlarımızın da takımımızı izleme imkanı bulacak. Ayrıca, Almanya'da çeşitli spor kulüplerinde top koşturan Türk kökenli oyuncular ile de yakından ilgileniyoruz. Ancak, bazen yurt dışından gelen Türk kökenli oyuncuların uyum sorunu oluyor. Bunu aşmak için bir çalışmamız var. Slovakya'dan 1.Lig takımı ile bu yönde anlaştık. Bu şekilde yurt dışından gelecek futbolcuları önce orada deneyip, sonra Kardemir Karabükspor'da oynatacağız. Biz de performans gösteremez ise başka kulüplere satacağız. Geçen sene Hollanda kampımız hemşerilerimiz uzak olduğu için istenilen ilgiyi görmedi. Bu yıl daha farklı bir çalışmamız olacak. Karabükspor tesisleşme noktasınca ciddi bir adım atacak. 27 yeni loca yapılarak kulübümüze bu localardan maddi gelir elde edeceğiz” dedi.

Tankut, Karabük şehrinde havaalanı olmamasının da büyük eksiklik olduğunu da belirterek, şunları söyledi:

“Bu yüzden yurt dışından gelen bazı oyuncular gelmek istemiyor veya gelenlerin de bu yüzden kulübe yüksek fiyata mal oluyor. Havaalanın olması bizim için de büyük kolaylık olacak. Umarız bu sorun çözülür. Yurt dışında yaşayan Karabüklüler takımlarına sahip çıkıyor. Buradaki vatandaşlarımız tarafından çok sıcak bir karşılama oldu. Sizlerle gurur duyuyoruz.”

Daha sonra başkan Tankut, Karabük -Yeniceliler Derneği İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı'ya Karabükspor forması hediye etti.