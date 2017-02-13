Flamengo-Botafogo derbisi öncesi çatışma! 1 taraftar hayatını kaybetti

Brezilya'da Flamengo ile Botafogo arasında oynanacak karşılaşma öncesinde çatışma çıktı. 1 taraftar hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

Brezilya Ligi’nde Rio de Janerio derbisi olarak adlandırılan Flamengo – Botafogo maçı öncesinde gerginlik hat safhaya ulaştı. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü. 1 taraftarın hayatını kaybettiği olaylarda onlarca taraftar da yaralandı. Resmi kaynaklar da arabadan açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Diego Silva dos Santos’un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ali Şafak Öztürk: Ömür boyu yasak getireceksin, alacaksın, içeri atacaksın İlgili Haberi Oku

Olay pazar günü oynanacak Flamengo – Botafogo derbisinden önce gerçekleşti. Arabadan iki kişinin açtığı ateş büyük paniğe yol açtı. Pek çok kişinin yaralandığı saldırıda bir taraftar da göğsünden vuruldu. Hemen hastaneye kaldırılan Diego Silva dos Santos isimli taraftar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan polis, bu saldırının sporla bağdaşmadığını, sporun dostluk ve barış getirmesi gerektiren bir oyun olduğunu söyledi.

Kevin Durant`ın annesi Oklahoma City`den şikayetçi Kevin Durant'ın annesi Wanda Durant, taraftarın oğluna gösterdiği aşıır tepkilere dayanamadı. İlgili Haberi Oku

Bu hazin olay sonrasında karşılaşan iki takımdan Flamengo, rakibini 2-1 mağlup etti.