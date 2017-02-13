Flamengo-Botafogo derbisi öncesi çatışma! 1 taraftar hayatını kaybetti

Brezilya Ligi’nde Rio de Janerio derbisi olarak adlandırılan Flamengo – Botafogo maçı öncesinde gerginlik hat safhaya ulaştı. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü. 1 taraftarın hayatını kaybettiği olaylarda onlarca taraftar da yaralandı. Resmi kaynaklar da arabadan açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Diego Silva dos Santos’un hayatını kaybettiğini doğruladı.
Olay pazar günü oynanacak Flamengo – Botafogo derbisinden önce gerçekleşti. Arabadan iki kişinin açtığı ateş büyük paniğe yol açtı. Pek çok kişinin yaralandığı saldırıda bir taraftar da göğsünden vuruldu. Hemen hastaneye kaldırılan Diego Silva dos Santos isimli taraftar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan polis, bu saldırının sporla bağdaşmadığını, sporun dostluk ve barış getirmesi gerektiren bir oyun olduğunu söyledi.
Bu hazin olay sonrasında karşılaşan iki takımdan Flamengo, rakibini 2-1 mağlup etti.