Futbolcuların başına gelen en garip sakatlıklar

Futbol dünyanın çoğu bölgesinde sadece bir spor dalından ziyade bir felsefe durumuna gelmiş durumda. Keyif verici maçların yanında futbolun içinde sporcuların hayatını farklı noktalarda etkileyecek sakatlıklar da yaşanmakta. İşte futbol dünyasının en ilginç sakatlıkları…
GOLF SOPASI KURBANI
Ünlü ABD’li kaleci Kasey Keller arabasından golf sopasını çıkardığı esnada sopaları dişine çarpmış ve ön dişlerinden birkaçını kırmış ve kendini sakatlamıştı.
MUZDAN DÜŞEN THOMPSON
Deniz turizminin vazgeçilmesi olan muzdan düşerek kasığından sakatlanan Steven Thompson bir süre sahalardan uzak kaldı.
SEKS YAPARKEN BEKLENMEDİK SAKATLIK
Ünlü yıldız Robbie Keane seks yaparken ayağından sakatlanmış ve takımını sahada yalnız bırakmıştı
UZUN SÜRE TELEVİZYON İZLEYİNCE
Rio Ferdinand, televizyon izlerken ayaklarını sehpaya uzun süre koyması sebebiyle tendonunu incitmişti. Manchester United’ın en pahalı defans transferi olarak ünlenen Rio Ferdinand bu sakatlığıyla konuşulmuştu.
KREM KUTUSU BELA OLDU
Ünlü kaleci Santiago Canizares traş sonrası krem kutusunu ayağına düşürdükten sonra sakatlanmış ve ülkesini Dünya Kupası’nda yalnız bırakmıştı.