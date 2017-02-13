Galatasaray oyuncağınız değil

Rakiplerinin tamamı puan kaybetmiş. Haftalardır giden kötü gidişe son verip, şampiyonluk ateşini yakacaksın. Taktikmiş, teknik direktörmüş, yönetimmiş, Kayseri karşısında bunların hepsi anlamını yitirmişti. Çünkü şampiyonluğun kilidini açacak bir 90 dakikaya çıktığının bilincinde olan bir futbolcu topluluğuna artı ne söyleyebilirsiniz? Soğuk havaya rağmen taraftarlar tribünleri doldurmuş. Oynamanız için daha ne gerekli merak ediyorum?

Sahada ayakta uyuyan futbolcu topluluğunun şampiyon olmasını beklemek belki de en büyük hata. Kayserispor'un attığı gollere bakın bütün futbolcuların izlediğini, Semih Kaya'nın ise her zaman olduğu gibi şuursuz bir markaj uyguladığını göreceksiniz. Arena'da, Kayseri oynadı, Galatasaraylı futbolcular da izledi. Şampiyonluk, hak eden adamlara gider. İsteyen, saldıran, koşan adamlara gider. Hatanın büyüğü bizde, ayakta uyuyan futbolcu grubuna şampiyonluk yakıştırdık. Gelelim kurdukları süslü cümleler dışında sıfır icraat yapan yöneticilere. Sezon başından bu yana o beğenmediğiniz sosyal medyadaki taraftarlar dahil dedik ki, “Bu takıma kariyeri ile Galatasaray'a yakışan stoper alın.” Siz ne yaptınız? Serdar Aziz ve Ahmet Çalık gibi Galatasaray'da yedek olacak iki adam alıp bir de yağlayıp ballayıp anlattınız. Sonuçta yine Semih ve Hakan oynuyor. İşin kötüsü Semih artık oynayamıyor. Sonuç olarak Riekerink'i yollayacaksınız kendinizi kurtardığınızı düşüneceksiniz. Talimatla medya algısı da oluşturursunuz ama hiçbir algı ve Riekerink'i yollamanız sizin başarısız futbol zihniyetinizi gizleyemez. Galatasaray'da yaşanması gereken değişim yedek kulübesinde değil yönetim katında olmadığı sürece hiçbir şey düzelmez. Galatasaray sadece camia içinde bir grubun mutlu olması üzerine strateji üretip başkan ve yönetim kurulu seçemez. Bu başarısızlıkta en büyük pay lokalcilerindir. Galatasaray kimsenin oyuncağı değildir.