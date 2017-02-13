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GALATASARAY
12 Şubat 2017 19:02
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Galatasaray, Riekerink için toplanacak! Karar günü…

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in konuşulduğu toplantı sona erdi. Galatasaray yönetimi, tecrübeli teknik adamın yaptığı hataları göz önüne alıp son kararı yarın yapılacak haftalık toplantıda vermeyi uygun gördü. 
18:1513 Şubat 2017
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Galatasaray, Riekerink için toplanacak! Karar günü…

Galatasaray’da yönetim Riekerink içi toplandı… Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Futbol Direktörü Cenk Ergün, yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm ve İsmail Sarıkaya toplantıya katıldı. TT Arena’da yaklaşık 4 saat süren toplantıda Hollandalı çalıştırıcının sezon boyunca gösterdiği performans değerlendirildi. Galatasaray yönetimi, tecrübeli teknik adamın yaptığı hataları göz önüne alıp son kararı yarın yapılacak haftalık toplantıda vermeyi uygun gördü.

13 Şubat 2017 Dursun Özbek`ten istifa açıklaması İlgili Haberi Oku

Başkan Dursun Özbek, tüm yönetimin katılacağı haftalık toplantıda üyelere Riekerink ile ilgili görüşlerini sorup karar verecek. Toplantı sonrası Riekerink ile yolların ayrıldığının resmi açıklama ile duyurulması bekleniyor. Ancak yönetim, henüz Riekerink’in yerine getireceği ismi belirlemedi.

Üstelik UEFA Finansal Fair Play Kriterleri gereği sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının sezon sonuna kadar harcamalarında 65 milyon Euro’yu geçmemek zorunda. Bu sınıra çok yakın olan Galatasaray kulübü, teknik direktör adayları konusunda bu durumu da hesaba katmak zorunda.

Ntvspor

Etiketler
galatasaray Jan Olde Riekerink
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