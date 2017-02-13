Galatasaray’ın kafası durdu

Galatasaray bu sezon ligde kalesinde gördüğü 20 golün 12’sini kafayla yedi. Dün de Kayseri adına Mabiala ve Levent, hava toplarıyla fileleri sarstı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın en fazla çektiği nokta hava topları oldu. Ligde geride kalan 20 haftada 20 gol yiyen Galatasaray, bunların 12'sini kafa vuruşlarıyla kalesinde gördü. Yani sarı-kırmızılılar yediği gollerin yüzde 60'ını hava toplarıyla ağlarından çıkardı. Son yıllarda takımın en önemli zaafı olan hava hâkimiyeti bu sezon zirve yaptı. Savunmada bu sezon Serdar Aziz, Hakan Balta, Semih Kaya, Aurelien Chedjou ve Ahmet Çalık gibi isimler forma giyse de bir türlü bu yaraya merhem olamadı. Özellikle yenilen gollerde Semih Kaya'nın ön plana çıkması, yaşanan sorunlara çare diye transfer edilen Ahmet Çalık'ın da yedek kulübesinde beklemesi büyük tepki topladı.

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SEMİH KAYA’YA TEPKİ

Hava toplarındaki zafiyeti nedeniyle büyük eleştiri alan Semih Kaya, dün tribünlerin tepkisini çekti. Yenilen iki golde de hatası bulunan 26 yaşındaki futbolcunun ikinci yarıda top ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.