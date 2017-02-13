Göztepe liderliği son dakikada bıraktı!

Göztepe, Balıkesirspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu Yeni Malatyaspor'a devretti. İzmir ekibinde Jahovic bir penaltıdan yararlanamadı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 36 puana yükselirken, liderliği Yeni Malatyaspor’a bıraktı. Balıkesirspor ise 1 maçı eksik olarak 25 puanla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adis’in vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Sandro rakiplerini sırayla geçtikten sonra ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Adis’in kullandığı penaltıyı kaleci Atilla çıkardı.

45. dakikada Halil’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

54. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adis’in vuruşunda top az farkla auta gitti.

55. dakikada Mehmet’in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

73. dakikada Halil’in ortasında Adis Jahovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselen Abdulkadir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Bornova

Hakemler: Süleyman Abay xx, Bahtiyar Birinci xx, Soner Maraş xxGöztepe: Günay, Fuchs (Soner dk. 87), Lokman, Emre Can, Canberk, Gosso, Halil (Murat dk. 76), Sandro, Segbefia (Hakan dk. 60), Tayfur, Jahovic

Balıkesirspor: Atilla, Okan, Bülent, Glumac, Oğuzhan (Cüneyt dk. 90+4), Eray, İshak, Nizamettin, Mehmet (Abdulkadir dk. 77), Burak, Bekamenga

Goller: Adis Jahovic (dk. 73) (Göztepe), Abdulkadir (dk. 90) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: İshak, Bekamenga, Okan (Balıkesirspor), Emre Can, Gosso, Tayfur (Göztepe)