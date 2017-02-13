Hamza Hamzaoğlu: Dursun Özbek’in Riekerink kararını duyunca…

Bursaspor'dan ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçeceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu, “Bu programa gelmeden başkan Dursun Özbek’in Riekerink ile devam kararını duyunca buraya rahat çıktım. Sezon sonuna kadar dinlenmek ve yurt dışına çıkıp takip ettiğim oyuncuları izlemek istiyorum. Ne Alanyaspor ne de Akhisar Belediyespor ile bir görüşmem olmadı.” dedi.

Galatasaray’daki yan top sorununun uzun yıllardır devam ettiğini ifade eden Hamzaoğlu, “Galatasaray’da her şey güzel demek doğru değil ama her şey kötü de değil. İstikrarı sürdürmek önemli. Bir şeyler yolunda gitmiyor ki bunlar yaşanıyor. Galatasaray birlikte düşünmeye, hareket etmeye başladığı zaman düzelmeyecek bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray’a başarılar diliyorum. Çok farklı bir havaya bürünüp ligin sonuna kadar yarış sürdürülebilir. Sağlam duran, yenildiği zaman da dik durabilen takımlar ipi göğüsleyecek.” şeklinde konuştu.