Hasan Ahmet Eskici’den 3 puan mesajı

Kayserispor Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Galatasaray galibiyeti ile ilgili olarak, "Şu ana kadar sadece 2 maç kazandık. Her maçtan 3 puan çıkarmak zorundayız" dedi.

Kayserispor olarak, Bursaspor maçına konsantre olduklarını söyleyen Kayserispor Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, “Şu ana kadar iki maç kazandığımızın farkındayız. Kayserispor olarak her maçtan 3 puan almak zorundayız ve bunun için maça çıkıyoruz” diye konuştu.

Bursaspor maçına konsantre olduklarının da altını çizen Eskici, “Fenerbahçe ve Galatasaray camialarına saygı duyuyoruz. Biz ligde kalmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Alınan galibiyetlerden dolayı futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.