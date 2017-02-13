Ivanovic: Ancelotti’yi Mourinho’ya tercih ederim

Chelsea'de dünya çapında bir çok isimle çalışan Branislav Ivanovic, birçok oyuncunun kariyerini Mourinho yerine Carlo Ancelotti ile geçirmek isteyeceğini söyledi.

Chelsea’deki 9 sezonluk macerasının ardından Zenit St. Petersburg’a transfer olan Branislav Ivanovic, eski hocası Jose Mourinho’ya göndermede bulundu. Carlo Ancelotti ile çalışmayı Mourinho ile çalışmaya tercih edeceğini söyleyen Sırp savunmacı, iki teknik direktör arasındaki farkları sıraladı.

İki çalıştırıcının da dünyanın en iyileri olduğunun altını çizen Ivanovic Portekizli ve İtalyan arasındaki farkı şöyle anlatıyor:

“Mourinho ile antrenmanın bir benzeri yok. Bazen baskıyla birlikte akıl oyunları oynar. İş önemli konulara geldiğinde her zaman ciddidir. Onun dediklerini yapmak zorundasınız. Mourinho yüksek kalitedeki oyuncuların gelişmesine yardım eder. Ona karşı farklı olamazsınız. Ondan ya nefret edersiniz ya da seversiniz. Onu özel kılan şey bu. Onunla çalışma şansını yakaladığım için mutluyum”

“Ancelotti ise çok farklı. Oyuncuların seçme şansı olsa zannederim ki tüm kariyerini Carlo ile geçirmek isteyecekler. Tüm negatif gelişmelere çok sakin yaklaşır ve oyuncuların rahat etmesini sağlar.”

AYRILIŞ SÜRECİ

“Kulübüme cazip bir teklif gelmesi durumunda beni bırakmalarını söyledim. Çin’e gitme seçeneğim vardı ama yüksek seviyede oynamaya devam etmek istedim. Bu yüzden Zenit’i seçtim”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER