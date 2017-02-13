Katarlı iş kadını, Halis Karataş’ın tayını aldı

Maria Gonzales, Halis Karataş'ın gelecek vadeden taylarından birini satın aldı.

Türkiye’nin dünyaca ünlü jokeyi Halis Karataş, Türk atçılığı ve yarışseverler için yeni bir girişim yaptı.

Halis karataş’ın sahibi olduğu Sapanca’daki harada yetiştirilen Space Gray isimli İngiliz tayı Katarlı işkadını Maria Gonzales’e satıldı.

Türk atçılığına yurt dışından at sahipliği fırsatı tanıyan bu girişim Halis Karataş tarafından 80 bin TL gibi atçılık adına mütevazi bir rakamla Gonzales’e verildi. Antrenör Sabri Konuk’un yakın dostu Abdurrahman Akgül’ün Dubai’deki şirketler sahibi olan Maria Gonzales’in Türkiye’deki yarışlara olan ilgisini daha da pekiştirmek için yapılan bu satışın ilerleyen dönemde artması bekleniyor. Maria Gonzales’in sahip olduğu Space Gray isimli İngiliz tayın Türkiye’deki ilk koşusunu Mayıs ayında yapmaya hazırlanıyor. Space Gray için hazırlıklar Ankara veya Adana Hipodromu için yapılıyor.