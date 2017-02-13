Kevin Durant’ın annesi Oklahoma City’den şikayetçi

Kevin Durant'ın annesi Wanda Durant, taraftarın oğluna gösterdiği aşıır tepkilere dayanamadı.

Golden State Warriors forması giyen NBA yıldızı Kevin Durant’ın annesi Wanda Durant, oğlunun eski takımı Oklahoma City Thunder taraftarlarından şikayetçi. Geçtiğimiz gün Thunder deplasmanında 130-114’lük galibiyet elde eden Golden State’te, Oklahoma City taraftarlarının hedefinde Durant vardı.

Wanda Durant, taraftarların Kevin’e verdiği aşırı tepkiden etkilendi. Oğlunun bu takıma 8 sezon hizmet ettiğini ve bu tepkiyi hak etmediklerini dile getiren anne Durant, “Yılan, satılmış gibi şeyler söylediler. Üzücü bir gündü. Ona olan sevgilerini biliyordum. Tepkiyi anlayabilirim ama o söylenenler… Bu şekilde olmak zorunda değildi” diye konuştu.

Tepkilerden dolayı kendini tutamayan anne Durant, maç sonunda gözü yaşlı bir şekilde oğluna sarıldı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER