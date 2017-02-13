Milli takım Zeynep Gül Ene’ye emanet

16-25 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek FIBA Eurobasket Women 2017’de mücadele edecek olan A Milli Takımımız, Menajer Zeynep Gül Ene ile anlaşmaya vardı.

Türkiye’nin dünyaca ünlü jokeyi Halis Karataş, Türk atçılığı ve yarışseverler için yeni bir girişim yaptı.

Halis karataş’ın sahibi olduğu Sapanca’daki harada yetiştirilen Space Gray isimli İngiliz tayı ABD’li işkadını Maria Gonzales’e satıldı.

Türk atçılığına yurt dışından at sahipliği fırsatı tanıyan bu girişim Halis Karataş tarafından 80 bin TL gibi atçılık adına mütevazi bir rakamla Gonzales’e verildi. Antrenör Sabri Konuk’un yakın dostu Abdurrahman Akgül’ün Dubai’deki şirketler sahibi olan Maria Gonzales ile ortaklığının bulunması vasıtasıyla yapılan ve Türkiye’deki yarışlara olan ilgisini daha da pekiştirmek için yapılan bu satışın ilerleyen dönemde artması bekleniyor. Maria Gonzales’in sahip olduğu Space Gray isimli İngiliz tayın Türkiye’deki ilk koşusunu Mayıs ayında yapmaya hazırlanıyor. Space Gray için hazırlıklar Ankara veya Adana Hipodromu için yapılıyor.