Nevzat Aydın’dan Galatasaray paylaşımı

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesine rağmen TT Arena’da tribünlerin boş olmasına vurgu yaptı.
Nevzat Aydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu konuyu eleştirdi ve “Rakibin 3 takım şampiyonluk yolunda puan kaybetmiş. Tribünler bomboş. İşte Türk Futbolu’nun getirildiği nokta” ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Kayserispor maçını 25 bin civarında biletli seyirci izledi.
Nevzat Aydın’ın Twitter paylaşımı şöyle;
Rakibin 3 takım şampiyonluk yolunda puan kaybetmiş. Tribünler bomboş. İşte Türk Futbolu’nun getirildiği nokta. pic.twitter.com/rtX9tfCAQd
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) 12 Şubat 2017