Olmadı Riekerink Bey!

Tarık YILMAZ yazdı...

Galatasaray dün Kayserispor karşısında mutlak favori olarak maça çıktı. Ancak maçın başlama düdüğünden itibaren konuk Kayseri'nin oyundaki üstünlüğü dikkat çekti. Sergen Yalçın ile birlikte müthiş bir hava yakalayan Kayserispor, Galatasaray'a kök söktürdü ve ilk devre 2 gol birden atmasını bildi. Ne oldu da Cimbom bu hale geldi?

Sarı-kırmızılılar, Sneijder ve Selçuk'un yokluğunda orta sahayı rakibine verdi. Dinç ve dinamik futbol oynayan Kayseri de bu ikramı geri çevirmedi. Burada Riekerink'in de hatalarını göz ardı etmemek gerekiyor. Josue'yi orta sahanın göbeğinde başlatmalıydı. Bruma'dan oyun kurucu görevi beklemek biraz hayalcilik oldu. Rodrigues'in ilk devrede silik görüntüsü daha zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi. Sabri Sarıoğlu'nun sürekli pas hatası yapması gözden kaçmadı.

İkinci devreye 2-0 geride başlamak Galatasaray da olsan zor. Dünkü kadro kalitesi yetersizdi. Riekerink'in kredisi tükendi ve Cimbom'un şampiyonluk şansı gittikçe azalıyor.