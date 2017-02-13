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11 Şubat 2017 13:30
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Onazi ameliyat oldu

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, özel bir hastanede ameliyat oldu. Hemoroid hastalığı nedeniyle ameliyat olan oyuncunun taburcu edildiği bildirildi.
15:4313 Şubat 2017
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Onazi ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig’de Osmanlıspor’u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanlayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından 14 Şubat Salı günü başlayacak.

Öte yandan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Trabzon’da özel bir hastanede ameliyat oldu. Hemoroid hastalığı nedeniyle ameliyat olan oyuncunun taburcu edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, “Başarılı bir ameliyat için şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı yok” ifadesini kullandı.

Etiketler
Ogenyi Onazi spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 15:44 | 13.02.2017
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