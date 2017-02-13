Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
22.45 Benfica – Borussia Dortmund
22.45 Paris Saint-Germain – Barcelona
15 Şubat Çarşamba
22.45 Bayern Münih – Arsenal
22.45 Real Madrid – Napoli
21 Şubat Salı
22.45 Bayer Leverkusen – Atletico Madrid
22.45 Manchester City – Monaco
22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto – Juventus
22.45 Sevilla – Leicester City