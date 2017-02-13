Semt takımı olmuş Galatasaray

Galatasaray takımında sahaya çıkan oyunculara bakınca Bruma, Podolski, Yasin ve kurtarıcı diye alınan Rodrigues'in gol atacağını, etkin hücum ve atak oynayacağını bekliyorsunuz. Ama Galatasaray takımı, oyuncularının suratlarına bakınca bıkkınlık, yılgınlık, umutsuzluk, mutsuzluk görüyorsunuz. Galatasaray semt takımı olmuş, topu ayağına her alan oyuncu çalım yaparak birkaç oyuncu geçip bir şey yapmaya çalışıyor.

Kayserispor, futbol dersi verdi. Konuk takım oynadı, ev sahibi Galatasaray seyretti. Hem de dalarak seyrettiler ki, golleri de stoperler attı. Galatasaray'ın stoperleri ne iş yapıyor? De Jong ne iş yapıyor? Santrforsuz bir takım olur mu?

Riekerink, Galatasaray takımı üçüncü bölgesinde oynayan oyuncuların yerleriyle oynama yapınca başları döndü. Tolga bir şeyler yapmaya çalıştı, Yasin gayretliydi o kadar.

Kayserispor ise atak oynadıkça oyunu güzelleştirdi. Deniz'in, Ümit'in varyeteleri görülmeye değerdi. Lawal ve Varela'yı seyretmek de şanstı bizler için. Kayserispor, Galatasaray'a boş alan bırakmadı, sahanın her yerinde sakin kalıp pres yaparak oynatmadı rakibini. Sneijder yoksa Galatasaray takımı da yok gibiydi sahada. Eren, Sinan ve Josue değişiklikleri hareket getirdi ikinci yarıda ama Galatasaray çizgiye inmeyince rakibi bunaltamadı. Kayserispor Sergen Yalçın ile bambaşka bir takım olmuş. Kendine güveni gelmiş. İnançlı bir takım yaratmış Sergen Hoca.

Teknik direktör ve oyuncu arayan üç büyüklerin Sergen hocayı, Deniz'i, Lawal'ı, Varela'yı, Güray'ı görmeleri ve bir köşeye yazmaları gerekir.

Bu maçtan sonra ağır hasta Riekerink, oksijen çadırından çıkar mı… Zannetmem.