Şenol Güneş’te Jorge Jesus etkisi

Kontrollü kişiliğiyle bilinen Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, son dönemdeki agresif halleriyle bambaşka bir görüntü çiziyor. Bu şaşırtan değişimin sebebinin Jorge Jesus olduğu iddia edildi.

Türk futbolunun ‘soğukkanlı ' duayen hocası Şenol Güneş'in ruh hali son günlerde adeta 180 derece değişti. Fenerbahçe derbisinde Kjaer ile yaşadığı gerilim nedeniyle 1 maç ceza alan Güneş'in alışılmışın dışındaki tavırlarının takıma da zarar verdiği düşünülüyor. Beşiktaş'ın teknik patronunun bu öfkeli ve huzursuz görüntüsünün sebebiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Başkan Fikret Orman'ın 2 ay önce Portekiz'de Sporting Lizbon'un çalıştırıcısı Jorge Jesus'a teklif yaptığı öne sürülmüştü. Yönetimin yalanladığı bu görüşme, Portekiz basınında detaylı anlatılmıştı. Q7 ve Tosic'le nikâh tazelenmesine karşın Güneş'in sezon sonu bitecek kontratındaki opsiyonun kullanılmaması da kafaları karıştırdı. Tecrübeli teknik adamın bu yüzden psikolojik sıkıntıda olduğu konuşuluyor.

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İSRAİL’DE SAVUNMA ALARMI

Öte yandan Kiev faciasında cezalı duruma düşen Aboubakar, Adriano ve Beck, perşembe günü İsrail'deki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk sınavında yok. Bu nedenle Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva karşısında defans hattında zorunlu değişikliğe gidecek. Ligde cezalı olan Tosic'e sol bekte, stoperde ise Marcelo'nun yanında yine Mitrovic'e görev vermeyi planlayan Güneş, Ersan ile Rhodolfo UEFA listesine alınmadığı için Atınç ve Necip'i geri dörtlünün alternatifi olarak belirledi. Zorlu mücadelenin hazırlıkları, 1 günlük iznin ardından bugün saat 16.00'da devam edecek.