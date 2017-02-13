Sergen Yalçın: Tek hedefimiz ligde kalmak

Kayserispor, Galatasaray galibiyetinin ardından Bursaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Tek hedefimiz Kayserispor'un ligde kalması, başka bir şey düşünmüyoruz. Şu an tek hedefimiz bu" dedi.

Ligde Fenerbahçe’nin ardından deplasmanda Galatasaray’ı da mağlup eden Kayserispor müsabakadan sonra kente gelerek ara vermeden Bursaspor maçı için antrenmanlarına başladı.

Antrenman öncesi soruları yanıtlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Son haftalarda ciddi bir şekilde yükselişimiz var. Hem oyunsal hem güç anlamında yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bu iki maçlık bir periyottu. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. Bu galibiyetlerin önemli olabilmesi için önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılmamız lazım. Şu an için puan olarak beklediğimizin üzerinde gidiyoruz. Bu da hedef koyma açısından çok önemli. Yeni oyuncular da katıldı. Artık birlikte oynamaya başlıyoruz ve takım olmaya başlıyoruz. Herkes takımın içinde yer almaya başladı, bir birlik ve beraberlik oluşmaya başladı. Eğer bunu başarabilirsek daha iyi sonuçlar ve çok daha güzel galibiyetler alabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Tek hedefimiz Kayserispor’un ligde kalması, başka bir şey düşünmüyoruz. Şu an tek hedefimiz bu” dedi.

Yalçın, cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Bursaspor maçıyla ilgili olarak da “Bursaspor maçında taraftarımızı bekliyoruz. Sezonun geri kalanında iç sahada oynayacağımız 8 maçta da onlara çok ihtiyacımız var. Onların itici gücüne ihtiyacımız var. Sporcularımızın onların desteğine ihtiyacı var. Onlarla iyi bir uyum gösterirsek sporcularımız daha iyi, daha moralli ve konsantre olacaktır. Bursaspor çok güçlü ve üst sıralarda yer alan bir takım. Çok zor bir takım bizi bekliyor. Maç arası da yakın geldi biraz ama biz bu 4-5 günde sporcularımızı iyi değerlendirerek maça en sağlıklı ve hazır halde çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.