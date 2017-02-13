Türk futbolu için büyük gün! Euro 2024…

Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2024 adaylığı için Çarşamba günü bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk olarak Cuma günü futbolcu yorumcusu Rıdvan Dilmen’in duyurduğu Euro 2024 adaylığı için resmi açıklamayı yaptı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

“Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.

TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 10.00’da başlayacak.“