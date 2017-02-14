Atiker Konyaspor’dan olaylarla ilgili açıklama

Atiker Konyaspor yönetimi, pazar günü 1-1 berabere sonuçlanan Antalyaspor maçından önce ve müsabakanın bitiminden sonra çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Atiker Konyaspor’dan Antalyaspor açıklaması… Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada bu sezonun ilk yarısında Antalya’da 3-1 kazandıkları maçta taraftar otobüslerinin taşlı saldırıya uğradığı, kafilenin ise 1 gün sonra Konya’ya dönmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

Bu saldırıdan sonra kulüp olarak sağduyu çağrısı yaptıkları belirtilen açıklama şöyle:

“Yönetim kurulumuz önce sağduyu çağrısı yaparak özellikle sosyal medya üzerinden taraftarların birbirlerine tehdit içerikli mesajlar göndermelerinden uzak durmaları istenmiştir. Bu çağrının hemen ardından sayın başkanımız 6 Şubat’ta Antalyaspor Başkanı Sayın Öztürk’ü aramış, emniyetin istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiyi kendisiyle paylaşmış, ilk yarıda Antalya’da yaşanan nahoş olaylar nedeniyle tansiyonun yüksek olduğunu iletmiştir. İki şehrin valisiyle yöneticiler ve tribün liderleri Akseki’de dostluk yemeğinde bir araya geldi.”

ANTALYASPOR YÖNETİMİ İÇİN LOCA AYRILDI

Antalyaspor’un istediği üzerinede Konya’daki oynanan maçta misafir takım tribünü fiyatlarının uygun hale getirildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“‘Maç günü ise Antalyaspor yönetimi dostluk yemeğinde misafir edilmiş ve ilk defa, aileleriyle şehrimize gelen misafir takımımıza 3 loca birden tahsis edilmiştir. Yine Antalyaspor kafilesine locaların dışında VİP tribününde 45 kişilik yer ayrılmıştır. Soğuk hava düşünülerek rahat etmeleri konusunda hassasiyet gösterilmiştir.”

Maçtan sonra Atiker Konyasporlu taraftarlarla önce sözlü tartışma sonrasında da karşılıklı olarak küçük çaplı fiili olayları tasvip ve kabul etmelerinin mümkün olmadığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Olaya karışanları kınıyoruz. Antalyaspor kafilesini korumakla görevli üzerlerinde yelek bulunan görevli polis memurlarından biri olan Musa Çiloğlu’nun kolunun kırılmış olması da camiamızı derinden üzmüştür. Husumetin ortadan kaldırılması için yoğun çabalarımıza rağmen, otobüslerde yapılan aramalarda döner bıçakları, palalar, bıçaklar, satırlar gibi çok sayıda delici kesici aletlere rastlanılması Antalyasporlu taraftarların Konya’ya gelirken iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesi olmuştur. Antalya ve Konya’da yaşanan olayların iki büyük şehrin sporsever insanlarının tamamına mal etmenin doğru olmadığının altını çiziyoruz.”